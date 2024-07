Nicola Porro | Nazionale? Uno schifo Qualcuno dovrebbe dimettersi

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Unsenza filtri, carico e determinato, quello incontrato in queste ore al Madeira Beach di Civitanova Marche (Mc).ha presentato il suo ultimo volume ‘La Grande Bugia Verde“, alla presenza di circa 600 persone. Un grande successo per l’appuntamento targato ‘Filosofarte’, alla presenza del Presidente Regione Marche Francesco Acquaroli e di altri importanti esponenti comunali e regionali. Nell’occasione abbiamo chiesto al noto giornalista e conduttore tv (Quarta Repubblica – Mediaset) un suo giudizio su Inter eSU EURO 2024: “ITALIANA DI CALCIO? UNO, tifoso dell’Inter, ha commentato così: “Inter numero uno sempre. Rimarrà sempre numero uno. LaItaliana di Calcio? Fasidimettere anche se laera fatta da molto interisti” Qui nelle Marche, non distante da Civitanova, abbiamo Roberto Mancini che ci ha regalato (come ribadito anche dal Presidente Regione Marche Francesco Acquaroli nella nostra intervista) la gioia europea tre anni fa.