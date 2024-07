Morta la mamma di Noa l’israeliana liberata a Gaza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) ÈLiora Argamani, madre di Noa, la ragazza israeliana ostaggio adi recente in una operazione dell’Idf a. La donna era ricoverata per un tumore al cervello. Argamani, di origini cinesi, si era battuta per la liberazione della figlia, rapita al festival musicale Nova il 7 ottobre scorso , con numerosi appelli ad Hamas, invocando anche le sue condizioni di salute terminali. Nelle ultime ore Noa – il cui compagno è prigioniero a– è stata accanto alla madre. .