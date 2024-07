Marino | Conte sta dirigendo le operazioni

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Pierpaolo, ex d.g. del Napoli, è intervenuto a “Marte Sport Live” in diretta su Radio Marte. Ha parlato del nuovo Napoli die delledi mercato. Di seguito le sue parole.sul mercato del Napoli “Il Napoli segue Spinazzola e Lukaku ma anche giovani come Marin e Leoni, segnale di cambiamento di rotta? Si tratta di una buona miscela: serve l’esperienza ma anche la qualità dei giovani.staleed indicando la strada. Al Napoli spetta seguirla a lungo per ottenere successi nel breve e nel lungo periodo.”sul rapporto-De Laurentiis “-ADL rapporto a rischio? Finché arrivano i risultati non c’è questo pericolo: i risultati positivi sedano anche le asperità caratteriali e sono garanzia della solidità di un rapporto.