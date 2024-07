Malignant | il film horror è ispirato ad una storia vera?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 3 luglio 2024): ilad una? Dall’inizio del nuovo millennio ad oggi, James Wan si è imposto come uno dei più importanti registi e produttori di. Suoi sono infatti titoli di successo come Saw, Insidious e L’evocazione – The Conjuring, grazie ai quali attua una reinvenzione dei canoni e dell’iconografia. Wan è dunque oggi considerato unae propria garanzia, dalla cui attività hanno preso vita alcune delle saghe più solide e spaventose viste al cinema negli ultimi anni. Ad oggi il suo ultimodiretto è(qui la recensione), del 2021. Si tratta di uninteramente originale, che nulla ha a che fare con la graphic novel ideata dallo stesso Wan e dal titoloMan. Mentre questo suo lavoro è incentrato su un uomo che sviluppa poteri a partire da un cancro terminale, ingaggiando una guerra contro creature maligne, ilha a che fare con una protagonista vittima di terribili visioni, le quali si rivelano essere tutt’altro che frutto della sua fantasia.