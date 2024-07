LIVE Fognini-Ruud Wimbledon 2024 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del secondo turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-BERRETTINI (3° MATCH DALLE 14.30) LADI PAOLINI-MINNEN (3° MATCH DALLE 12.00) LADI SONEGO-BAUTISTA AGUT (3° MATCH DALLE 12.00) 11:43 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta di. Tra poco meno di ventii due tennisti entreranno in campo. Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match diditra Fabioed il norvegese Casper. Quarto confronto diretto tra i due, con lo scandinavo che fino ad oggi non ha perso un set. Il vincente della sfida troverà al terzouno tra Lorenzo Sonego e lo spagnolo Roberto Bautista., trentasettenne di Arma di Taggia, si presenta a questo appuntamento dopo aver superato in tre parziali il francese Van Assche.