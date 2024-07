Laghetto di Villa Guglielmi Costa | In corso il ripristino del bacino idrico

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Fiumicino, 3 luglio 2024 – Intervento , iniziato e concluso questa mattina, quello messo in atto dall’assessore all’Ambiente, Stefano, che ha provveduto a mettere in atto l’opera di pulizia e sfalcio dell’area lungo l’argine del canale del parco diGugliemi. Affrontata dall’Amministrazione, anche la problematica riguardante ilnel quale, da diversi giorni, era stato osservato un progressivo abbassamento del livello dell’acqua, sotto la soglia di “normalità”. “A seguito di un sopralluogo abbiamo appurato le condizioni dello specchio d’acqua del nostro parco ed è stato riscontrato un guasto alla pompa del motore. Sono inle operazioni per provvedere alla riparazione nel minor tempo possibile. Ildelè importante per tutta la fauna di”.