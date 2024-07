L' aeroporto non si può spostare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Bologna, 3 luglio 2024 – Nessuno può mettere in dubbio che Bologna sia una città meravigliosa e moderna sotto ogni punto di vista. In centro praticamente ha lo stadio Dall'Ara, la fiera, l'Università; e unattaccato alla periferia. Tutte infrastrutture che scoppiano e creano enormi disagi ai cittadini. Ma sì, cosa volete che sia tutto ciò. Peccato che gli aerei non possano atterrare in Piazza Maggiore, altrimenti arriverebbero pure lì. Gianfilippo Giannetto Risponde Beppe Boni E' comprensibile, come abbiamo rilevato in più occasioni, il disappunto di coloro che abitano nei pressi dell'Guglielmo Marconi. Gli aerei fanno rumore e chi li vede (e li sente) atterrare e decollare di continuo sopra la propria testa non è felice.