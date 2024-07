Katie muore a quarant’anni per un tumore al naso | la diagnosi di sinusite

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Una storia tragica quella della 40enneFroggatt. La donna ha iniziato a soffrire di dolore alnel giugno 2021, riporta il Liverpool Echo. La mamma, di Southport, è andata dal medico, che ha attribuito il dolore alla. Mesi dopo, le è stato diagnosticato un cancro ai seni nasali “aggressivo” e ha subito un intervento per asportare il. Tragicamente, dopo aver combattuto la malattia e raccolto fondi per recarsi in America per le cure,è morta venerdì scorso (28 giugno) all’età di 40 anni, lasciando il marito Steven e la figlia Myla. Successivamente alladi, la donna ha visto fuoriuscire da una delle sue narici una massa anomala: si trattava del, cresciuto indisturbato ed ora pronto a manifestarsi.