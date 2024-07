Incantesimi Green | piante ed erbe da sempre ritenute magiche

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Siamo, di norma, abituati a dividere la magia in due “fazioni”. Quella bianca, positiva e benefica, e quella nera, che affonda le sue radici nel maligno. Nel mezzo, tuttavia, esistono diverse sfumature, e una di esse ha tonalità decisamente. Sin dall’antichità, infatti, alcuneedsono state considerate medicamentose e, addirittura,. La scienza, ovviamente, hastorto con convinzione il naso davanti a queste affermazioni. Eppure, non è possibile negare che i frutti della natura siano dotati di proprietà particolari, impiegabili in diversi campi. La stessa medicina, dopotutto, sovente, se ne serve; basti pensare ai farmaci oppioidi utilizzati nella “terapia del dolore”, o agli antidolorifici, che spesso contengono al loro interno sostanze oppiacee.