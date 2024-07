Godfrey l’esordio con Ancelotti e l’Europeo sfiorato Zaniolo e la sua maturazione | ecco cosa portano all’Atalanta

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Un acquisto, quello di Ben, è già stato definito. L’altro, quello di Nicolò, potrebbe essere chiuso nei prossimi giorni. L’Atalanta guarda al mercato con un occhio di riguardo verso la Premier League, andando ad acquistare un giocatore che in Inghilterra è nato e cresciuto e tenendo nel mirino un ragazzo che oltremanica ha provato a ritrovare sé stesso. Roberto Gotta, oggi penna di Tuttosport per quanto riguarda la Premier e volto storico del racconto del calcio anglosassone in Italia, ha seguito da vicino il percorso di entrambi in quello che forse è il campionato più importante e competitivo al mondo e ha tracciato il profilo del nuovo difensore nerazzurro e di quello che potrebbe essere l’uomo in più nel reparto offensivo.