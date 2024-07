Giusto così bravi L’ultima notizia su Ida Platano agita il pubblico di Uomini e Donne

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Sembra ancora lontano ma in realtà l’inizio delle nuove registrazioni delle puntate della nuova stagione diè fissato, come di tradizione, per la fine di agosto e non manca poi tanto. Il trono over si è liberato dopo un inizio vincente per gli ascolti ma fallimentare per Ida. Ma lei potrebbe tornare? Se lo stanno chiedendo diversi telespettatori die in effetti non si tratta di una possibilità tanto improbabile. Idanon è mai stata esattamente fortunata in quanto ad amore e le sue ultime storie sono nate e finite nel programma. Dopo il suo trono finito senza cavalieri ora avrà un’altra chance? Sicuramente nelle ultime settimane deltravagliata stagione didi Maria De Filippi era chiaro che Pierpaolo Siano fosse genuinamente interessato all’ex tronista siciliana e che il fascinoso Mario Cusitore lo fosse a sua volta ma senza riuscire per questo a abbandonare il suo fare da farfallone.