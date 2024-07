Giacomo Bozzoli la fuga in Maserati del condannato per l’omicidio dello zio | È in un paese al confine con l’Italia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L’ultimo accesso su Whatsapp risale alle 3,30 del mattino del 24 giugno. Poi diin via definitiva in Cassazione perzio Mario, non si sa più nulla.è latitante da più di una settimana e con lui ci sono la moglie Antonella Colossi e il figlio di 9 anni. Gli inquirenti hanno firmato un mandato di cattura internazionale. Pensano che sia all’estero, anche se il suo passaporto è scaduto. È scappato a bordo su una. E secondo le ultime informazioni che trapelano da Brescia si troverebbe in unconfinante cone sarebbero in corso tentativi di convincerlo a tornare.ha ricevuto conferma il primo luglio dell’ergastolo. Non era in aula al momento della lettura della sentenza.