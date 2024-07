Ghetti abusivi di braccianti la morte di Satnam Singh smuove il governo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il datore di lavoro di, il bracciante indiano ferito da un macchinario e scaricato in mezzo a una strada, è stato arrestato. è indagato per omicidio con dolo eventuale, la consulenza medico-legale ha accertato che il bracciante avrebbe potuto essere salvato. Il padre dell’indagato era a sua volta sotto inchiesta dal 2019 per reati di caporalato e sfruttamento della manodopera. Idell’Agro Pontino, di Rosarno, di Borgo Mezzanone continuano indisturbati a macinare schiavi a disposizione dei caporali. Da quelle parti morti come quella disono inevitabili rischi del mestiere sommerso. La missione 5 del Pnrr: promesse di inclusione e coesione La Missione 5 del Pnrr, quella che prevede gli interventi di inclusione e coesione, stanziò 200 milioni di euro per il superamento degli insediamentideiagricoli.