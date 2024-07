De Cecco finanziamento di 25 mln da Unicredit con garanzia Sace per la transizione green

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 3 luglio 2024)sostiene gli investimenti di F.lli Dedi Filippo – Fara San Martino SpA con unFuturo Sostenibile Plus di 25 milioni di euro, della durata di 5 anni, assistito dallaFuturo di. Ilè destinato agli investimenti in area “Operation”. Due sono gli obiettivi che persegue, l’automazione per il miglioramento dell’efficienza industriale e ulteriori passi per laenergetica. Gli investimenti interesseranno entrambi gli stabilimenti produttivi italiani vale a dire quello di Fara San Martino e quello di Ortona. Il gruppo De, la cui attività produttiva ha avuto inizio nel 1831, con l’avvio del primo molino, “è oggi una realtà imprenditoriale che opera a livello globale. I suoi prodotti pasta, olio, sughi e salse, pesti, derivati del pomodoro e bakery – si legge in una nota aziendale -, sono venduti in Italia ed in oltre 100 paesi nel mondo.