Dai barilla fascisti a D’annunzio estetista | gli strafalcioni degli studenti e dei prof agli orali della Maturità

(Di mercoledì 3 luglio 2024) I «, il «cespuglio» (al postosiepe) di Leopardi,». Sono solo alcune delle perle inestimabili uscite ddurante gli esami. Glidi quest’anno, raccolti dal portale Skuola.net, spaziano in tutte le materie, ma storia e letteratura sembrano aver avuto la peggio. Tra gli svarioni, un candidato ha sostenuto che il Muro di Berlino è crollato nel 1948 (e non nel 1989), mentre un altro ancora ha dichiarato che la Costituzione Italiana risale al 1968, spostandola in là di un ventennio. Ma non finisce qui: le Foibe e l’atomica sul Giappone sarebbero avvenute durante la Prima Guerra Mondiale, mentre Verga sarebbe stato un «progressista» e la Divina Commedia opera di «Garibaldi».