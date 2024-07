Chi vuole Hollywood quando puoi avere la pace della campagna? La coppia vive in una fattoria vicino a Roma allevando animali per il piacere di godere della loro compagnia

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 3 luglio 2024) È uno dei grandi di, ma dal tempio del cinema americano Willem Dafoedecisamente lontano. Perché la sua casa è in Italia,. Qui l’attore, che compirà 69 anni tra venti giorni,con la moglie (italiana) Giada Colagrande, che ha vent’anni meno di lui. E insieme allevano galline, tacchini, capre, pecore ma soprattutto alpaca nella(ma hanno anche una casa a Palazzo Merulana, nel pieno centroCapitale). Willem Dafoe: “Povere Creature!” è un film sulle seconde chance X Leggi anche › Willem Dafoe: «L’America ha bisogno di scuole e welfare, ma investe in prigioni e polizia» Willem Dafoe e Giada Colagrande, la scelta dire in Italia Willem Dafoe e la moglie (attrice, regista e produttrice) si sono conosciuti anel 2004, mentre lui stava girando Le avventure acquatiche di Steve Zissou.