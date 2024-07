Calciomercato Milan ore decisive per Emerson Royal | c’è l’offerta di Geoffrey Moncada

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 3 luglio 2024), sono oreper la trattativa che porta ad: il direttore tecnicopreparae ilsono sempre più vicini. L’intesa tra il club di via Aldo Rossi e il laterale brasiliano è stata trovata da ormai qualche settimana. Bisogna, però, definire i dettagli dell’operazione con il Tottenham e queste ore sono quelleper il possibile arrivo del classe 1999 ao. La dirigenza del club di via Aldo Rossi vorrebbe portare a casa il giocatore per circa 15/18 milioni di euro. La squadra inglese non ha ancora deciso la cifra per lasciar partire, ma è pronta ad ascoltare offerte. Nella giornata di mercoledì 3 luglio è, quindi, previsto un incontro tra le parti, per provare a trovare una quadra.