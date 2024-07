Bologna | ufficiale l’arrivo di Juan Miranda

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024)è ufficialmente un nuovo giocatore del. La società rossoblù ha annunciato l’ingaggio del 24enne terzino sinistro spagnolo, cresciuto nel Barcellona e poi nelle fila di Schalke e Betis, con cui ha conquistato la Coppa del Re 2021-22, occasione in cui ha messo a segno il rigore decisivo del 5-4 contro il Valencia. In nazionalevanta il titolo europeo e un argento mondiale con l’Under 17, un Europeo con l’Under 19 e un argento olimpico a Tokyo. Con la nazionale maggiore ha all’attivo una presenza e un gol messo a segno contro la Lituania. Il terzino spagnolo arriva alla corte di Vincenzo Italiano a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con gli andalusi.diSportFace.