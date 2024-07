Basket Mondiali U17 | l’Italia batte in rimonta l’Australia all’overtime e vola ai quarti di finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Super Italia aiU17 2024 di: i ragazzi di coach Mangone trovano una splendida vittoria innegli ottavi dicontroe accedono aidi. Partita dura contro la squadra che aveva vinto il Gruppo D: 95-91 il risultatodopo l’overtime. Partita per gran parte del tempo equilibrata, in cuiarriva a toccare vantaggi importanti. Marimane sempre aggrappata alla partita, come dimostra il 22-22 di parziale nel terzo quarto, dopo che il primo tempo si era chiuso sul 35-41 per gli oceanici. Nel quarto quarto, prima l’aggancio sul 74-74, poi un nuovo allungo delsul +5 a 46? dalla fine, ma di nuovorecupero, e quindi si va ai cinque minuti aggiuntivi. TABELLONE E ACCOPPIAMENTI RISULTATI e CLASSIFICHE Qui, dopo il gioco da tre di Daniels, sale in cattedra un super Lonati (fino quel momento mai veramente in partita) con otto punti consecutivi, mentre è Perez con una gran giocata sotto canestro a firmare il +7.