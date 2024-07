A Capurso è tutta un’altra musica con Multiculturita | arriva Russell Crowe e si centra l’obiettivo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Sono lontani gli anni in cui a, alle porte di Bari, gli unici eventili erano rappresentati da esibizioni di cantanti folk locali legati alla loro terra. Ricordo ad esempio da bambino un concerto in piazza di Toni Santagata, che chiudeva una festa patronale sulle note di “Quant’è bello lu primm’ammore”. I tempi cambiano. Adesso è. Merito soprattutto dell’associazione, che da oltre vent’anni porta nel piccolo paese pugliese artisti di fama internazionale come Pat Metheny o The Manhattan Transfer. Qui si sono esibiti tra gli altri anche Gino Paoli, Vecchioni, Bennato. Stefano Bollani ci arrivò nel 2011 , dando vita a margine della sua performance ad un gustoso duetto con Checco Zalone, che da queste parti è di casa.