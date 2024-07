Tra screzi e annunciati forfait torna I Cesaroni | ecco cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) La lunga attesa sta per terminare: la settima stagione de Isi farà. Non è un rumor ma una certezza, visto che l’ufficializzazione è arrivata nelle scorse ore da Claudio Amendola, protagonista iconico della serie di Canale 5. “In questi giorni stiamo completando la scrittura della sceneggiatura”, ha spoilerato l’attore, ospite del BCT Festival di Benevento, facendo felici migliaia di fan della fiction cult che per un lungo periodo ha sbancato gli ascolti. Ma l’annuncio del reboot è già stato guastato da qualche scintilla social tra alcuni attori della serie, nella quale sicuramente non ci saranno alcuni tra i più attesi ritorni. A cominciare da quello di Alessandra Mastronardi. CLAUDIO AMENDOLA UFFICIALIZZA IL RITORNO DE IRisate e sentimenti.