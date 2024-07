Tour de France 2024 quinta tappa Saint-Jean-de-Maurienne-Saint-Vulbas | data orari diretta tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Ildeprosegue mercoledì 3 luglio con la, che porta la corsase da-de-dopo 177,4 chilometri che dovrebbero sorridere ai velocisti del gruppo. I due GPM di quarta categoria in programma infatti sono posti lontano dal traguardo, motivo per cui se le squadre degli sprinter riusciranno a tenere la corsa sotto controllo allora potranno lanciare la volata degli uomini più veloci. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire lafrazione in tempo reale.: PERCORSO E ALTIMETRIADE: CALENDARIO TAPPE,, TV EDE: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI E I COMMENTATORI IN TV L’ANALISI DEL PERCORSO DELL’ALBO D’OROde-de-tv eLadeldepartirà dal chilometro zero alle ore 13:30, dopo la fase di trasferimento, per concludersi sul traguardo diin uno compreso tra le 17:15 e le 17:40 come previsto dalle previsioni degli organizzatori in base alla velocità media tenuta dal gruppo.