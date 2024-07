Sul tetto del mondo vittoria tutta borettese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) È felicissimo della. E non potrebbe essere altrimenti per Mattia Calzolari, 19enne di Boretto, portacolori della Boretto Po, campione mondiale della F125 di motonautica, vincendo le tre le prove di campionato: nella Repubblica Ceka, a Boretto e domenica in Polonia. Mattia, in due anni di motonautica prima il titolo europeo, poi quello mondiale. Meglio di cosi "Già. Sono soddisfatto di questi risultati. È unacreata nel mio paese, con un team tuttoe perfino con un motore creato da Paolo Gambetti, mio compaesano. Abbiamo lavorato molto per arrivare a questi obiettivi. Dopo l’europeo dello scorso autunno sapevamo di poter far bene anche in questa stagione. E così è stato". Porta via molto tempo questa passione? "Lavorare come meccanico e fare motonautica non è facile, ma si cerca di incastrare tutti gli impegni.