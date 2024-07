Sanremo Morgan assolto dall’accusa di diffamazione a Bugo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 2 luglio 2024) Il caso si era aperto dopo la rivisitazione del testo Sincero Tutti ricorderanno la rivisitazione del testo Sincero, hit presentata a2020 dache si erano presentati in coppia. Il resto è diventato storia: dalla fuga di, fino all’inseguimento di Amadeus passando per il botta e risposta dei due. Salito sul palco dell’Ariston,cambiò il testo cantando: “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera , l’ingratitudine e la tua arroganza”. Leggi anche: Incidente Lago di Como,ha fatto di tutto per salvare Tiziana Da lì, meme prese in giro e quant’altro, tanto che si è arrivati nelle aule giudiziarie.è così finito a processo peraggravata nei confronti del cantautore Cristian Bugatti, ovvero