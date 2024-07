Robert Downey Jr | 5 modi in cui la star del MCU può tornare

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 2 luglio 2024)Jr.: 5in cui ladel MCU puòDurante il fine settimana, abbiamo appreso che i Marvel Studios stavano prendendo in considerazione l’idea di riportareJr. nei panni di Iron man per la scena post-crediti di Deadpool e Wolverine. Per qualche ragione, non ha funzionato, anche se ci aspettiamo comunque che l’attore venga preso in considerazione nei prossimi film sugli Avengers. Con Avengers 5 e Avengers: Secret Wars all’orizzonte, per non parlare di alcuni grandi annunci al Comic-Con di San Diego di questo mese, abbiamo iniziato a pensare aiin cui Tonyk avrebbe potuto far sentire la sua presenza nella saga del Multiverso. Eccone alcuni! Un personaggio completamente diversoJr.