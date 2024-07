Rapporto Sai 2024 sull’immigrazione in Italia cresce il numero degli aderenti ai progetti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 2 luglio 2024) La rete Sai, Sistema di accoglienza e integrazione, ha presentato il suo nuovoannuale XXII edizione relativo all’immigrazione innel 2023. Dai dati emerge che la rete Sai ha accolto nei suoiil 2,4 per cento in più di persone rispetto all’anno precedente, con la maggior parte dei piani che hanno interessato l’accoglienza ordinaria (76,9 per cento). Interessante notare inoltre che il 90 per cento delle persone accolte dalla rete Sai nel 2023 abbia meno di 40 anni. Questi dati hanno spinto il segretario generale Anci, Veronica Nicotra, a chiedere al Viminale delle “nuove regole dal 2025”. IlSaiinNeldella Sai, che si ricorda è la rete di enti locali che si occupa della realizzazione didi accoglienza integrata utilizzando le risorse al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, emerge in modo chiaro quale sia lo scenario di questo fenomeno in