Nuovo ct per l’Italia | il dopo Spalletti è certo in casa azzurra

(Di martedì 2 luglio 2024)commissario tecnico in: ilpotrebbe essere già. Ecco il sogno italianoi Mondiali Due giorni fa, con la conferenza stampa in Germania prima del rientro in Italia la mattinal’eliminazione dall’Europeo per mano della Svizzera, Lucianoe Gabriele Gravina hanno detto chiaramente che non ci saranno scossoni. Il progetto va avanti, senza se e senza ma. Luciano(Lapresse) – Ilveggente.itAlmeno fino al Mondiale, ovviamente, quello del 2026, tutto da conquistare purtroppo e sappiamo benissimo le paure che ci sono sotto questo aspetto vista l’assenza nelle ultime due edizioni. Fino ad allora in ogni caso non dovrebbero esserci scossoni. Poi si vedrà come andranno le cose, ma la sensazione è che si possa cercare un altro profilo.