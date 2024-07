Lucca vale sempre di più e aiuta il mercato Lapadula e Viola | si lavora per Inzaghi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) L’oro di Pisa potrebbe essere ancora Lorenzo. La società nerazzurra infatti segue interessata, seppur da lontano, lo svilupparsi delle trattative per la cessione del giocatore dall’Udinese, squadra alla quale lo Sporting Club lo ha appena ceduto per 8 milioni di euro. Il Pisa infatti si è conservato una percentuale sulla futura rivendita del 10% e potrebbe incassare ulteriori 1,2 o 1,3 milioni di euro dalla cessione del giocatore dai rivali della Fiorentina, che stanno trattando coi friulani. La societàinfatti ha messo da tempo gli occhi su di lui e sta cercando di accordarsi con l’Udinese per 12-13 milioni di euro. Un bel colpo, che permetterebbe ai nerazzurri di generare nel tempo un vero e proprio tesoretto. Ricapitolando infatti il Pisa spese 2 milioni di euro circa, più bonus, per acquistare il giocatore dal Palermo nel 2021.