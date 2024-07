L' obesità a 17 anni ha una forte trasmissibilità familiare

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 2 luglio 2024) Un gruppo di ricercatori danesi e israeliani ha dimostrato che i bambini nati da genitori obesi all’età di 17hanno maggiori probabilità di esserlo a loro volta alla stessa età. In uno studio appena pubblicato, in particolare, è stato confrontato il BMI di 447.883 figli all’età di 17con quello di entrambi i genitori all’età di 17. I dati dei partecipanti sono stati raccolti per glidal 1986 al 2018, grazie ai dettagliatissimi archivi militari israeliani che da molto tempo conservano le misure effettuate alla visita di leva. Ebbene, è risultato che i diciassettenni nati da genitori obesi a 17avevano il 77% di probabilità di diventare obesi a 17, mentre i loro coetanei nati da genitori che avevano un peso normale a 17avevano solo il 15% di probabilità di essere obesi.