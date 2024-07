LIVE Cobolli-Hijikata Wimbledon 2024 in DIRETTA | il romano affronta uno dei giocatori più in forma

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 1° turno ditra Flavioe Rinky. Partita che si preannuncia lunga e combattuta quella tra ile l’australiano, uno dei tennisti più indel momento, che parte favorito anche considerata la superficie.è un australiano che gioca molto bene sulle superfici veloci, nella passata settimana ha sconfitto agli ottavi di finale del Queen’s Matteo Arnaldi in due tie-break. Virtualmente n.70 del mondo, l’aussie vanta un ottavo di finale agli US Open nel 2023, ma non era mai riuscito a qualificarsi per i Championships.ha ottenuto il primo quarto di finale della carriera su erba a Eastbourne la settimana passata (il 3° in carriera allo ATP), dopo due sorteggi estremamente negativi nei precedenti due tornei giocati in Germania.