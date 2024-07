L’Estate vola è il cartellone estivo di Castellaneta e Castellaneta Marina per luglio

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 2 luglio 2024). Sarà una lunga estate a. L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il DUC die alcune associazioni di, sta piano piano svelando quello che si presenta come un ricco e ampio programma con il”, già partito nel mese di giugno e che terminerà a settembre inoltrato. La rassegna estiva che la città di Rodolfo Valentino offre ai suoi cittadini e turisti comprende oltre 50 eventi che animerannoe la sua, con un ricco programma di iniziative culturali, musicali, sportive e gastronomiche; un programma che prevede anche sport, tanto divertimento, eventi e spettacoli per tutti, grandi e piccini. Consi entra nel pieno del programma con una serie di appuntamenti per un ricco calendario di eventi come il cinema in piazza, i concerti delle bande musicali die Francavilla Fontana, la “Notte Ros” dedicata alle donne e “Borgo in Festa” una magica notte dedicata al Centro Storico.