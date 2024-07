Léon Blum e la lezione del Fronte Popolare francese del 1936 | una storia che serve ancora

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) di Michele Canalini Il Nuovodelle sinistre – che ieri si è attestato quasi al 28% alle Legislative francesi – si richiama aldegli anni Trenta, a sua volta sorto in contrapposizione ai totalitarismi del Novecento e formatosi con l’intento prioritario di difendere la Repubblica e la Costituzione. Merita oggi ricordare quell’alleanza politica di circa novant’anni fa che portò il socialistaa diventare presidente del Consiglio in Francia e il cui governo per primo introdusse le 40 ore settimanali di lavoro e le ferie pagate e obbligatorie, insieme ad altre misure a favore dei diritti sindacali nonché aumenti di varia misura dei salari degli operai. Molti dei quali erano italiani – non lo dimentichiamo – che, da lavoratori immigrati, erano tra quelli trattati peggio e tra i meno pagati.