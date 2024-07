Le tentazioni a destra Meloni fa i complimenti a Le Pen Orban | Un partito italiano con noi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) L’ha vista arrivare, certo, e l’applaude: "Faccio i mieial Rassemblement National e ai suoi alleati per la netta affermazione al primo turno". Il giorno dopo il voto in Francia, Giorgiaporge i suoi omaggi a Marine Le Pen. Un po’ perché è congeniale alla sua narrazione: pure lei rappresenta quella che gli inglesi chiamerebbero underdog, la sfavorita. "Il tentativo di mettere all’angolo il popolo che non vota per le sinistre è un trucco che non funziona più". La, insomma, può essere vincente anche Oltralpe e "con intese già al primo turno". Un po’ perché le serve per arginare Matteo Salvini, che sbandiera "l’alleanza e l’amicizia" con la leader di Rn. Un conto è lasciare ’all’indisciplinato’ vicepremier leghista una leader dell’opposizione, altro una figura che potrebbe essere la prossima presidente della Repubblica francese.