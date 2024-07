La lotta per la casa? Senaldi smonta le acrobazie di Piccolotti sulla Salis

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 2 luglio 2024) Un confronto serrato dai toni accesi quello andato in scena tra Pietroed Elisabettasul caso Ilaria. La parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra nella puntata di martedì 2 luglio di In Onda difende a spada tratta la collega, eletta mentre era detenuta Budapest, sul caso clamoroso dellaoccupata a Milano. "Le hanno contestato tutto ciò solo perché si è candidata", afferma. Il condirettore di Libero, che per primo aveva tirato fuori la bomba delle occupazioni abusive e del contro presentato dall'Aler Milano, a stretto giro replica alla parlamentare di sinistra: "L'unica cosa da dire è questa, perché un partito democratico come Avs si fa rappresentare da una persona che ha avuto e ha problemi con la giustizia? Per prendere voti?".