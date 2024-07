La Divina commedia e l' Islam

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Apprendiamo che una scuola di Treviso ha esentato due studenti di fedeica dallo studio delladi Dante. Un breve ripasso: il nostro illustre compatriota pone il profeta Maometto tra i seminatori di discordie nella IX Bolgia dell'VIII Girone infernale perché ha provocato la separazione della comunità degli uomini. E allora? È un'opera letteraria, che tra l'altro non si macchia di offese sacrileghe. Se ci trovassimo a studiare nel Paese d'origine dei due allievi è molto probabile che saremmo costretti a studiare opere che non sono benevole verso il Cristianesimo. Se non c'è blasfemia, non capiamo proprio quale sia il timore dei professori trevigiani. Nelson Mandela un giorno ebbe a dire: "È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più".