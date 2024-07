Immunità a Trump Biden | Non ci sono Re in America Nessuno è al di sopra della legge nemmeno il presidente Usa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) “La nostra nazione è stata fondata sul principio che non cire in. Siamo tutti uguali di fronte allaè al didelle leggi.ildegli Stati Uniti”. Lo ha detto ildegli Stati Uniti Joenel suo discorso dopo la decisioneCorte Suprema sul caso dell’a Donald. “Con la decisione di oggiCorte Suprema questo è cambiato. Da tutti i punti di vista la decisione di oggi stabilisce che non cilimiti a ciò che ilpuò fare. Questo è un nuovo principio fondamentale” L'articolo: “Non ciRe inè al diilUsa” proviene da Il Fatto Quotidiano. .