Il valore nascosto dei giovani Dai vivai alla A record negativo L’Atalanta unica miniera d’oro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) dall’inviato ISERLOHN (Germania) Da una parte il presidente federale, sempre più solo. Dall’altra un ct, sempre più accerchiato. Dal chiedere scusa si è passati velocemente a trovare le scuse, perché snocciolare alibi è sempre più semplice che spiegare i motivi di un fallimento sul campo (spogliatoio in ebollizione, confusione tattica, preparazione atletica sbagliata alcune delle cause). E invece no, adesso sembra che tutto dipenda dall’invasione degli stranieri (il 67% dei calciatori della serie A non sono italiani) e dai limitati investimenti nelleli finoscarsa cura dei talenti. Le colpe? Ovviamente delle società. La questione è ciclica e viene puntualmente rispolverata (per poi essere accantonata) dopo ogni sconfitta della Nazionale.