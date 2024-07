Il Siena Fc è al lavoro sulla nuova stagione Rivoluzione dell’attacco e primi innesti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Con la fatidica data del 1 luglio ha preso il via ufficialmente ieri la2024/25 delFc. I bianconeri di mister Lamberto Magrini dopo un primo giro di ufficialità da domani dovrebbero riprendere la costruzione della rosa partendo da qualche altra conferma (Bianchi, Hagbe e Morosi sicuramente poi forse anche Biancon e Candido) e soprattutto dai. Resta vivo in questo senso il nome di Ryduan Palermo, figlio d’arte del famoso centravanti argentino Martin, che è in uscita dai pugliesi del Martina Franca ma sul quale ci sono gli occhi di diverse società di serie D (Casarano e Francavilla) e di C (Taranto e Cerignola). Non del tutto chiuse neanche la piste che portano a Persichini, fresco vincitore della D a Campobasso, e Battista, promettente esterno del Fasano e pronto a lasciare la Puglia.