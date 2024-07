Il ministro Fitto si gioca la vicepresidenza Ue ma la gestione dei fondi europei del suo ministero è disastrosa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) La spesa deistrutturali, capitolo su cui sovraintende ilper gli affari, le politiche di coesione e il Pnrr di Raffaele, procede con una lentezza esasperante. Alla fine dello scorso aprile ne erano stati impiegati appena lo 0,9% del totale, 621 milioni di euro sui 74 miliardi disponibili (42 miliardi sonostrutturali Ue a cui se ne aggiungono 32 di cofinanziamento nazionale) . Lo scrive il quotidiano Sole 24 Ore sulla base dell’ultima trasmissione trimestrale a Bruxelles dei dati delle autorità didei programmi. Non c’è dunque nessuna accelerazione rispetto a quanto indicato a fine dicembre nella nota di aggiornamento al Def, quando la spesa era pari a 535 milioni (0,7%). In aumento però gli impegni di spesa, “passati – si legge- in quattro mesi da 4,2 a 6,8 miliardi, ma siamo ancora a meno del 10% delle somme disponibili”.