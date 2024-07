Il meglio delle accademie teatrali di tutto il mondo alla Pergola per il Meta Festival

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 2 luglio 2024) Spettacoli, seminari, conferenze, workshop con ildiil. Torna, per la sua ottava edizione, il– Meeting of european theatre academies, Meeting on methods for teaching drama. Il teatro fiorentino diventa così un palco internazionale per giovani talenti provenienti dail: dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, dagli Emirati Arabi e dal Belgio. La manifestazione, rivolta principalmente ai giovani, studenti, attori e registi, agli appassionati di teatro, ai docenti e agli esperti in questa materia, ma anche al pubblico generico, ideata nel 2015 dal regista fiorentino Pietro Bartolini e dmanager teatrale Ludovica Sanalitro, è realizzata dall’Accademia teatrale di Firenze e prodotta dal Centro culturale di teatro Aps in collaborazione con il Teatro della Toscana, il Comune di Firenze e la Regione Toscana, e avrà luogo al Teatro dellada sabato (6 luglio) a giovedì 11 e le iniziative si svolgeranno sia nella Sala Grande sia nel Saloncino.