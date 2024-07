Il Gladiatore 2 | perché il sequel mette a disagio Russell Crowe

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 2 luglio 2024)ha recentemente deciso di dire la sua su Il2, rivelando di sentirsi “a” riguardo al film. L’interprete neozelandese, che nell’edizione dei Premi Oscar 2001 ha conquistato la statuetta come Miglior Attore Protagonista, è intervenuto sulla scelta di riportare il kolossal sul grande schermo. Il2 è uno dei titoli più attesi del 2024. Diretto da Ridley Scott, debutterà nelle sale a 24 anni di distanza dal primo capitolo, campione di incassi e vincitore di cinque Premi Oscar. Per anni, il regista britannico aveva manifestato l’intenzione di proseguire la storia e, dopo una lunga serie di sceneggiature rigettate e progetti mai entrati in porto, nel settembre 2021 il film è entrato ufficialmente in fase di pre-produzione.