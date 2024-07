Il comandante muore durante il volo | panico a bordo infarti e malori tra i passeggeri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Il pilotaile adell’aereo scoppia il caos. E’ quanto successo il 12 giugno scorso adi un Airbus 320 della compagnia egiziana Sky Vision, indal Cairo a Taif. IlHassan Youssef Adas è decedutoile così è toccato al secondo pilota prendere il comando della situazione: ha informato idell’accaduto, chiedendo subito l’atterraggio d’emergenza. L’aereo è stato quindi dirottato verso l’aeroporto di Gedda, ma sono stati momenti difficili: la notizia ha inevitabilmente gettato gli oltre 100presenti nel, scatenando diversie anche dei casi di infarto a. Da qui le polemiche: in primo luogo a sollevare perplessità è stata la decisione del copilota di informare i, una prassi insolita dal momento che generalmente si tende a mantenere la discrezione per evitare il, come appunto è accaduto.