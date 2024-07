Il calciomercato riparte dalla Riviera Al Grand Hotel è tempo di colpi da maestro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Chiacchiere che diventano trattative. Trattative che si trasformano in affari. Rimini ancora una volta, come dal 2000 a oggi, diventa per una notte la capitale del. Che ieri sera è scattato ufficialmente daldi Rimini. Non più rumors, madi mercato vero. Al Gran galà ci sono tutti.serie A alla C in quello che diventa il paradiso di agenti e dirigenti sportivi. La scena è proprio dei direttori. Sul palco delper il consueto talk show di apertura ci sono Pantaleo Corvino del Lecce, Piero Ausilio da casa Inter e Tony D’Amico dell’Atalanta. Palco ricco e platea altrettanto importante. Ci sono il presidente dei nerazzurri campioni d’Italia Beppe Marotta, l’ex biancorosso Dario Baccin, Giovanni Carnevali del Sassuolo, ma anche Arrigo Sacchi che, seduto in prima fila ascolta con attenzione gli anettodi raccontati ’in scena’.