Euro2024 ottavi | Austria-Turchia 1-2

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 2 luglio 2024) 22.53 Lacompleta il tabellone dei quarti: affronterà l'Olanda. Corner turco, pasticcio della difesa e Demiral tocca in rete dopo appena 57".arrembante, ma poco incisiva fino alla ripresa.Arnautovic ha la palla del pari, Gunok chiude in uscita.Debole il tiro di Posch da buona posizione. Ancora su corner (59') Demiral fa doppietta di testa. Nel momento di maggior difficoltà, Gregoritsch accorcia su sviluppo di angolo (66').in forcing. In coda al recupero, testa di Baumgartner e super parata di Gunok.