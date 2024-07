Era la prima scelta del Napoli svelato l’incredibile rifiuto agli azzurri di chi si tratta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 2 luglio 2024) In queste ore è statoun inatteso retroscena legato al: glilo avevano individuato come possibile rinforzo, ma l’ormai ex obiettivo ha scelto di restare. Ilsi avvia alla prossima stagione con una rifondazione che, difatti, è allo stadio iniziale. L’ingaggio di Antonio Conte è sintomo di una volontà netta da parte del presidente Aurelio De Laurentiis di voltare pagina, per dimenticare una stagione che è stata davvero da dimenticare. L’obiettivo è di ritornare competitivi subito, anche a costo di farsi peso di un ingaggio importante come quello del tecnico leccese che, oltre alle garanzie dal punto di vista economico, ha voluto con sé tutti i suoi uomini di fiducia per la nuova avventura all’ombra del Vesuvio. Tra le nuove figure che aiuteranno Conte nella sua esperienza in azzurro c’è Paolo Rea, che prenderà il posto di Giuseppe Santoro che, come annunciato anche dallo stesso De Laurentiis, avrà un ruolo attivo nel settore giovanile del club partenopeo.