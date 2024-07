E’ sempre Cartabianca ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 2 luglio 2024) Nel sera di oggi su Rete 4 è andata in onda una nuovadel talk show E’condotto da Bianca Berlinguer. Non siete riusciti al’ultimo appuntamento per colpa di un impegno improrogabile? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minutiriladi E’del 2 Luglio in TV e streaming. Non perdiamo dunque altro tempo in chiacchiere e iniziamo subito con la nostra guida.ladi E’del 2 Luglio Ladi E’sarà trasmessa in TV e in streaming. A seguire tutte le soluzioni disponibili Potrebbe interessarti: Quando va in onda E’riE’in TV Con una Smart TV hai infatti la possibilità di ritutto quello che è successo nell’ultimo appuntamento di E’anche sul tuo televisore di casa.