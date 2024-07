Contro l’infantilismo ideologico torniamo uomini

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 lug – L‘infantilismodomina la scena. Non importa di quale schieramento vi troviate: certamente, se avete la disgrazia di risiedere in quello dissidente (o sedicente tale) l’intensità con cui questo astruso fenomeno si manifesterà sarà molto più forte. Questo perché, banalmente, nel campo liberal-progressista ci sono meno motivi per essere infantili: uno su tutti, quello di governare la società e la cultura anche se non si vincono le elezioni. Unitamente a un ruolo di guida distruttiva della Nazione in corso per lo meno quarant’anni. Di conseguenza di ragioni per “sbarellare” rispetto agli obiettivi preposti (l’assoluto annullamento dell’Italia e del suo popolo), ce ne sono molti di meno. Si tratta di una guida a cui le presunte “dissidenze” però spesso e volentieri si accodano, si sottomettono, magari trovando pretesti, cavilli, ideali o forme dialettiche atte a nascondere la verità.