Basket l’Olimpia Milano ha messo nel mirino Donatas Motiejunas

(Di martedì 2 luglio 2024) Si muove veloce il mercato del, con la squadra guidata da Ettore Messina che sta cercando i tasselli giusti per costruire una squadra che, dopo due anni deludenti, possa essere nuovamente competitiva in Europa. E un nome forte potrebbe essere quello dell’ex Nba, che sembra vicino a un accordo con i biancorossi. Classe 1990, il centro lituano è attualmente sotto contratto con il Monaco, ma ha la possibilità di liberarsi con un buyout. Secondo quanto riferito danews ci sarebbe già stato un importante abboccamento da parte del, con diverse telefonate tra il giocatore ed Ettore Messina, con il coach biancorosso che sta cercando di convincere il giocatore a trasferirsi a. Alto 213 centimetri,è cresciuto nelle giovanili del Žalgiris Kaunas, prima di esordire in prima squadra nella stagione 2005/6.