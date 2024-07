Arredare casa piccola | consigli per ottimizzare gli spazi e creare un ambiente accogliente

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 2 luglio 2024) Sogni unae confortevole, ma glia tua disposizione sono ridotti? Non temere, non sei solo! Sono tante le persone che si trovano aduna, ma con un po’ di ingegno e i giusti accorgimenti è possibile trasformare anche il monolocale più angusto in un nido confortevole e stiloso. In questo articolo, scritto con l’aiuto degli esperti di ristrutturazioni di interni Home Box Design di Lonato del Garda (Brescia), ti forniremo alcunipratici pergliunnella tua. Scoprirai come scegliere mobili multifunzionali, sfruttare le pareti verticali, utilizzare specchi strategici, prediligere colori chiari, mantenere l’ordine, utilizzare un’illuminazione adeguata, aggiungere un tocco di verde e personalizzare l’