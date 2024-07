Antisemitismo Speranzon sul caso Fanpage | Indagare a 360 gradi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 2 luglio 2024) "Sull'ci deve essere un'indagine a 360. Bene che la Commissione Segre abbia chiesto l'acquisizione dei filmati dama una simile iniziativa non può e non deve essere limitata perché è certamente necessariosul fenomeno dell'in tutte le sue forme". Lo dichiara il vicepresidente vicario presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Raffaele, componente la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,e istigazione all'odio e alla violenza. "Come ha sottolineato la nostra presidente Meloni in Fratelli d'Italia non ci deve essere spazio per atteggiamenti razzisti, auspico perciò che le indagini intendano coprire uno spettro ampio". .